Шмыгаль объявил о рекордных за пять лет иностранных инвестициях в украинскую экономику

Премьер отметил, что за четыре года инвестиции должны вырасти вдвое Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"В 2021 году, по оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит $6,5 млрд. Это рекордный уровень за последние пять лет, с тех пор как была введена новая методология их подсчета от НБУ", – написал он.

По данным премьера, большая часть инвестиций – "результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыль реинвестируют в свою деятельность и развитие".

"Национальная экономическая стратегия правительства предполагает, что с 2025 года мы должны выйти на уровень иностранных инвестиций в $15 млрд ежегодно. Для этого принято и имплементируется более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата", – объяснил Шмыгаль.