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Правительственный офис UkraineInvest получил заявки на $2 млрд инвестиций – Шмыгаль

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За пять месяцев инвестиции увеличились вдвое
За пять месяцев инвестиции увеличились вдвое
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Правительственный офис UkraineInvest получил заявки уже на $2 млрд инвестиций от украинских и иностранных компаний. Об этом 30 октября в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В рамках проекта "инвестняни" UkraineInvest получил от инвесторов уже 27 заявок на более чем $2 млрд. Речь идет о проектах в разных сферах, в том числе в машиностроении и логистике. До конца года могут быть запущены проекты на сумму около $500 млн", – написал глава правительства.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/448907866676422

Об инвестициях UkraineInvest на $1 млрд Шмыгаль сообщал 22 мая.

Контекст:

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно". "Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

Теги: инвестиции, правительство, машиностроение, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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