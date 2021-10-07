Инвестиции в чистую энергетику и развитие электросетей ускорят интеграцию Украины с ЕС – исполнительный директор ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Декарбонизация – один из ключевых глобальных трендов, который определяет изменения в энергетике Фото: dtek.com

"Декарбонизация – один из ключевых глобальных трендов, который определяет изменения в энергетике. Ключевыми составляющими процесса являются увеличение мощностей по производству энергии из возобновляемых источников, развитие систем накопления энергии, реализация водородных проектов и модернизация электросетей. Инвестиции в их развитие позволят Украине создать конкурентную энергетику, которая соответствует требованиям устойчивого развития, и тем самым сохранить свои позиции на европейском рынке", – сказал Сахарук.

Он подчеркнул, что для инвестиций нужны условия – предсказуемое законодательство и уважение к инвесторам.