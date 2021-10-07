Инвестиции в чистую энергетику и развитие электросетей ускорят интеграцию Украины с ЕС – исполнительный директор ДТЭК

"Декарбонизация – один из ключевых глобальных трендов, который определяет изменения в энергетике. Ключевыми составляющими процесса являются увеличение мощностей по производству энергии из возобновляемых источников, развитие систем накопления энергии, реализация водородных проектов и модернизация электросетей. Инвестиции в их развитие позволят Украине создать конкурентную энергетику, которая соответствует требованиям устойчивого развития, и тем самым сохранить свои позиции на европейском рынке", – сказал Сахарук.
Он подчеркнул, что для инвестиций нужны условия – предсказуемое законодательство и уважение к инвесторам.
1 октября в Дубае открылся украинский павильон на всемирной выставке Expo 2020 Dubai. Украина на этой выставке впервые за много лет представлена собственной локацией.
Как отметили на сайте украинского павильона, он продемонстрирует возможности умного подхода к жизни, результатом которого является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, эффективное использование ресурсов и территорий, создание стабильных и простых продуктов.
Всемирная выставка Expo – одно из старейших и крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет и длится шесть месяцев. На ней страны представляют миру свои инновации и обмениваются идеями с ведущими специалистами из разных уголков мира.
В этом году на выставке будет более 200 участников, включая представителей стран, многосторонние организации, предприятия и образовательные учреждения.