Первая в Украине промышленная литий-ионная система накопления энергии ДТЭК получила сертификацию "Укрэнерго"

"Система накопления энергии ДТЭК успешно прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго". Это первая в истории энергетики Украины сертификация подобного технологического объекта и первая литий-ионная батарея, которая обеспечивает системную надежность энергосистемы страны. Мы рады, что ДТЭК сделал этот вклад в развитие украинской энергетики и формирование рынка систем накопления энергии в Украине", – отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

В компании подчеркнули, что батареи способны выполнять системные услуги значительно качественнее, чем требуют нормативные документы, скорость реагирования батареи на отклонение частоты составляет менее 0,1 секунды. До сертификации батареи за регулирование частоты в Украине отвечали в основном блоки угольных ТЭС, но системы накопления энергии позволят уменьшить нагрузку на такие станции и будут шагом на пути к декарбонизации.

"Для "ДТЭК Энерго" сертификация СНЭ – важное и символическое событие. Если до нынешнего дня одними из основных маневрирующих мощностей были ТЭС, то сейчас во многих странах их уже заменили СНЭ с их чистой энергией и быстрой реакцией. Поэтому для нас сертификация батареи – это еще один шаг на пути больших перемен. Тех перемен, которые мы, как генерирующая компания, себе наметили, чтобы стать более экологичными, эффективными и конкурентоспособными. "ДТЭК Энерго" поддерживает трансформацию отрасли", – сказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Фото: пресс-служба ДТЭК