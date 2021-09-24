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Первая в Украине промышленная литий-ионная система накопления энергии ДТЭК получила сертификацию "Укрэнерго"

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Скорость реагирования батареи на отклонение частоты составляет менее 0,1 секунды
Скорость реагирования батареи на отклонение частоты составляет менее 0,1 секунды
Фото: пресс-служба ДТЭК

Программа испытаний подтвердила, что первая в Украине промышленная литий-ионная система накопления энергии ДТЭК может увеличивать или уменьшать мощность от нуля до полного резерва за 0,4–0,6 секунды, в то время как кодекс системы передачи устанавливает время для этого в пределах 30 секунд. Система прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго" для предоставления вспомогательных услуг – резерва поддержания частоты оператору системы передачи, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Система накопления энергии ДТЭК успешно прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго". Это первая в истории энергетики Украины сертификация подобного технологического объекта и первая литий-ионная батарея, которая обеспечивает системную надежность энергосистемы страны. Мы рады, что ДТЭК сделал этот вклад в развитие украинской энергетики и формирование рынка систем накопления энергии в Украине", – отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

В компании подчеркнули, что батареи способны выполнять системные услуги значительно качественнее, чем требуют нормативные документы, скорость реагирования батареи на отклонение частоты составляет менее 0,1 секунды. До сертификации батареи за регулирование частоты в Украине отвечали в основном блоки угольных ТЭС, но системы накопления энергии позволят уменьшить нагрузку на такие станции и будут шагом на пути к декарбонизации.

"Для "ДТЭК Энерго" сертификация СНЭ – важное и символическое событие. Если до нынешнего дня одними из основных маневрирующих мощностей были ТЭС, то сейчас во многих странах их уже заменили СНЭ с их чистой энергией и быстрой реакцией. Поэтому для нас сертификация батареи – это еще один шаг на пути больших перемен. Тех перемен, которые мы, как генерирующая компания, себе наметили, чтобы стать более экологичными, эффективными и конкурентоспособными. "ДТЭК Энерго" поддерживает трансформацию отрасли", – сказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Фото: пресс-служба ДТЭК
Фото: пресс-служба ДТЭК

Контекст:

Компания ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку системы накопления энергии в июле 2020 года. В январе ДТЭК Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии.

В мае 2021 года ДТЭК запустил эту систему. Батарея установлена на площадке Запорожской ТЭС в городе Энергодаре и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, технологии, энергосистема
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