"Впервые за много лет". Украина открыла свой павильон на всемирной выставке Expo 2020 Dubai

"Украина впервые за много лет представлена собственной локацией на выставке Eхро – международном событии №1, которое консолидирует достижения человечества и определяет приоритеты будущего", – говорится в сообщении.
Тема павильона – "Смарт Украина: соединяя мир". Павильон Украины общей площадью 2600 м² оформлен с использованием украинской стилистики и орнамента. На каждом из его четырех этажей размещены стенды украинских инновационных компаний, которые представляют свой уникальный продукт.
Все экспозиции объединены вокруг идеи возможности устойчивого развития "нового инновационного и мобильного общества", что существует в гармонии с природой.
Как отмечают на сайте украинского павильона, он продемонстрирует возможности умного подхода к жизни, результатом которого является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, эффективное использование ресурсов и территорий, создание стабильных и простых продуктов.
Выставка и мероприятия в украинском павильоне будут разделены на четыре подтемы – смарт-жизнь, смарт-здоровье, смарт-мышление, смарт-чувство.
Согласно данным на сайте госзакупок ProZorro, строительство павильона обошлось в $5,1 млн.
Всемирная выставка Expo – одно из старейших и крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет и длится шесть месяцев. На ней страны представляют миру свои инновации и обмениваются идеями с ведущими специалистами из разных уголков земли.
В этом году в выставке примет участие более 200 сторон, включая представителей стран, многосторонние организации, предприятия и образовательные учреждения.