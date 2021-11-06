В Украине зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что новый глава Минэкономики должен работать с инвесторами Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы – сальдо ПИИ составило $4,8 млрд. Для сравнения: за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018-й – $4,5 млрд", – написал глава правительства.

По его данным, значительная часть поступающих инвестиций – это реинвестиции.

"Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики – это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", – объяснил Шмыгаль.