"Заявки почти на $2 млрд". Шмыгаль рассказал об увеличении инвестиций в Украину

"Рост инвестиций в Украину. UkraineInvest, по закону об "инвестнянях", уже получил заявки почти на $2 млрд. Агропереработка – девять проектов на $534 млн. В целом перерабатывающая промышленность и производство – это еще девять проектов на $516 млн", – написал он.

По словам главы правительства, "Украина активно движется от сырьевой экономики к стране, которая перерабатывает продукцию у себя и оставляет здесь добавленную стоимость".

"Также запланированы пять проектов по логистике на $531 млн. К сфере транспорта и туризма относятся проекты на $138 млн. Соответствующие инициативы – это только начало реализации новой инвестиционной стратегии правительства", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на $2,7 млрд.