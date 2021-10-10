В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций – Шмыгаль

"Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", – заявил премьер.

Шмыгаль сообщал 2 октября, что $2,33 млрд из этой суммы поступили из стран Евросоюза.