Глава Союза специалистов по недвижимости: "Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор, он бы приостановил свои действия

"В общем инвестиционный климат в стране очень плохой. Достаточно вспомнить скандальный Sky Mall, когда у прибалтийских инвесторов фактически "отжали" этот актив. Это очень плохой пример. Да и мелкий инвестор очень часто страдает. Например, бросают инвесторов, вкладывающих средства в квартиры". Примеров масса – "Элита-центр", проекты Войцеховского, "Укрбуд". Если не наведут порядок, инвестиционный климат в Украине будет на уровне плинтуса, – считает он. – Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор и столкнулся с такими препятствиями, слухами о возможном вторжении России, он бы приостановил свои действия. Но наш не очень пугается. В нынешних условиях рисковать могут только внутренние инвесторы".
Он убежден, что необходимо вкладывать в недвижимость, чтобы развивалась экономика Украины.
"Инвестиции в рынок недвижимости – это зеркальное отражение экономики в стране. И по развитию этого рынка можно рассчитать развитие экономики. Если рынок недвижимости ничего не стоит – экономика в упадке. Если рынок активен, цены высоки, тогда экономика развивается, платятся налоги", – заявил Несин.
Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".
Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал завод за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".
Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".
Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.
В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик").