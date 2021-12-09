Глава Союза специалистов по недвижимости: "Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор, он бы приостановил свои действия

"В общем инвестиционный климат в стране очень плохой. Достаточно вспомнить скандальный Sky Mall, когда у прибалтийских инвесторов фактически "отжали" этот актив. Это очень плохой пример. Да и мелкий инвестор очень часто страдает. Например, бросают инвесторов, вкладывающих средства в квартиры". Примеров масса – "Элита-центр", проекты Войцеховского, "Укрбуд". Если не наведут порядок, инвестиционный климат в Украине будет на уровне плинтуса, – считает он. – Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор и столкнулся с такими препятствиями, слухами о возможном вторжении России, он бы приостановил свои действия. Но наш не очень пугается. В нынешних условиях рисковать могут только внутренние инвесторы".

Он убежден, что необходимо вкладывать в недвижимость, чтобы развивалась экономика Украины.

"Инвестиции в рынок недвижимости – это зеркальное отражение экономики в стране. И по развитию этого рынка можно рассчитать развитие экономики. Если рынок недвижимости ничего не стоит – экономика в упадке. Если рынок активен, цены высоки, тогда экономика развивается, платятся налоги", – заявил Несин.