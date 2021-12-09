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Глава Союза специалистов по недвижимости: "Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор, он бы приостановил свои действия

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Виктор Несин: Инвестиции в рынок недвижимости это зеркальное отражение экономики в стране
Виктор Несин: Инвестиции в рынок недвижимости – это зеркальное отражение экономики в стране
Фото: 5 канал / YouTube

В Украине плохой инвестиционный климат, и продажи таких объектов, как бывший завод "Большевик", могут исправить эту ситуацию, рассказал в комментарии "Обозревателю" президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктор Несин.

"В общем инвестиционный климат в стране очень плохой. Достаточно вспомнить скандальный Sky Mall, когда у прибалтийских инвесторов фактически "отжали" этот актив. Это очень плохой пример. Да и мелкий инвестор очень часто страдает. Например, бросают инвесторов, вкладывающих средства в квартиры". Примеров масса – "Элита-центр", проекты Войцеховского, "Укрбуд". Если не наведут порядок, инвестиционный климат в Украине будет на уровне плинтуса, – считает он. – Если бы в случае с "Большевиком" был иностранный инвестор и столкнулся с такими препятствиями, слухами о возможном вторжении России, он бы приостановил свои действия. Но наш не очень пугается. В нынешних условиях рисковать могут только внутренние инвесторы".

Он убежден, что необходимо вкладывать в недвижимость, чтобы развивалась экономика Украины.

"Инвестиции в рынок недвижимости – это зеркальное отражение экономики в стране. И по развитию этого рынка можно рассчитать развитие экономики. Если рынок недвижимости ничего не стоит – экономика в упадке. Если рынок активен, цены высоки, тогда экономика развивается, платятся налоги", – заявил Несин. 

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал завод за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

В госбюджет 7 декабря поступило более 1,4 млрд грн от продажи Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик").

Теги: недвижимость, госбюджет, инвестиции, экономика, аукцион, приватизация, завод Большевик
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