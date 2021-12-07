Гендиректор ДТЭК: Отсутствие коррупции и прозрачная бизнес-среда – важнейшие условия для инвестиций

Максим Тимченко (второй справа): Только преодолев коррупцию, мы сможем обеспечить рост экономики и благосостояния граждан Фото: dtek.com

В компании отметили, что в 2020 году подписали вместе с представителями бизнеса и общественными организациями меморандум Глобального договора ООН в Украине о совместных действиях по противодействию коррупции, в этом году к документу присоединились новые компании.

"Одним из главных приоритетов новой стратегии ДТЭК-2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении целей устойчивого развития ООН, является противодействие коррупции. В своей деятельности ДТЭК придерживается политики "нулевой толерантности" к коррупции. Принципы компании в борьбе с коррупцией – честность, справедливость, подотчетность, прозрачность и ответственность перед обществом. Для обеспечения этих принципов с 2010 года в ДТЭК работает специальное подразделение – служба комплаенс. Отсутствие коррупции, прозрачная бизнес-среда в стране – важнейшие условия для принятия решений об инвестициях и развитии бизнеса. Только преодолев коррупцию, мы сможем обеспечить рост экономики и благосостояния граждан", – считает Тимченко.

В группе ДТЭК внедрены механизмы противодействия коррупционным действиям и нарушениям, отметили в пресс-службе.

"С 2010 года работает специальное подразделение – служба комплаенс. Задачей подразделения является построение внутренней эффективной системы по противодействию коррупции и обучение сотрудников принципам этического ведения бизнеса, принятым в компании. Ключевыми инструментами системы являются кодекс этики и делового поведения, антикоррупционная программа, комплаенс-контроль в ключевых бизнес-процессах. Антикоррупционная программа ДТЭК разработана в соответствии с лучшими международными практиками и соответствует требованиям Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Конвенции ООН против коррупции и другим международным документам", – перечислили в ДТЭК.