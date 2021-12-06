ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе

В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тыс. грн за закрытие административного дела, а в случае отказа обещала привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 до 32 тыс. грн.

После получения взятки, которую она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья закрыла указанное производство. Пресс-служба ВАКС отмечает, что судью разоблачили на горячем, сразу после получения ею взятки.

Коллегия судей признала экс-судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.