ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе

В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тыс. грн за закрытие административного дела, а в случае отказа обещала привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 до 32 тыс. грн.
После получения взятки, которую она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья закрыла указанное производство. Пресс-служба ВАКС отмечает, что судью разоблачили на горячем, сразу после получения ею взятки.
Коллегия судей признала экс-судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
В ВАКС не называют фамилию экс-судьи, но, по данным источников "Украинской правды", речь идет о судье Каланчакского районного суда Херсонской области Елене Живцовой.
На сайте Высшего совета правосудия Украины указано, что Живцова назначена на должность судьи в этом суде в апреле 2017 года. В октябре 2020 года уволена на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи, или выявление его несоответствия занимаемой должности).