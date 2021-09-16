Верховный Суд отменил приговор ВАКС экс-судье, получившему два года тюрьмы за взятку – ЦПК

Решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко.
"Когда в апреле приговор подтвердила Апелляционная палата ВАКС, судья-взяточник поехал в Менскую колонию. Теперь он не успеет отбыть свое наказание", – заявили в ЦПК.
В сообщении отмечается, что ВАКС создавался при активном участии международных экспертов, а Верховный Суд выбирала Высшая квалификационная комиссия судей, большинство членов которой на то время были делегированы самими же судьями.
В феврале 2021 года ВАКС присудил два года тюрьмы бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области, сообщила пресс-служба суда. Его задержали еще в августе 2018 года СБУ и НАБУ после получения взятки в 30 тыс. грн. За эту сумму судья обещал повлиять на решение суда первой инстанции о непривлечении местного жителя к ответственности за пьяное вождение, заявляли в СБУ.
Фамилию подозреваемого и позднее осужденного в официальных сообщениях не называли, но, по данным Центра противодействия коррупции, речь шла о судье Владимире Пономаренко.