Верховный Суд отменил приговор ВАКС экс-судье, получившему два года тюрьмы за взятку – ЦПК

Судью задержали "на горячем" еще в 2018 году Фото: ssu.gov.ua

Решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко.

"Когда в апреле приговор подтвердила Апелляционная палата ВАКС, судья-взяточник поехал в Менскую колонию. Теперь он не успеет отбыть свое наказание", – заявили в ЦПК.

В сообщении отмечается, что ВАКС создавался при активном участии международных экспертов, а Верховный Суд выбирала Высшая квалификационная комиссия судей, большинство членов которой на то время были делегированы самими же судьями.