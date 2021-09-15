Малюська: Оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50–70 тыс. дел будут очень долго искать разрешения

Журналисты отметили, что президентский законопроект о ликвидации скандального суда уже почти полгода лежит в парламенте без движения и есть мнение, что власть уже отказалась от идеи ликвидации ОАСК.

"Нет, точно не отказалась, и законопроект точно будет рассмотрен. Он президентский и забыть о нем – не вариант. Объясню, почему здесь нет той скорости, которой, возможно, общество ожидало. Дело в том, что этот законопроект не простой, его имплементация является очень не простой", – сказал министр.

Малюська отметил, что все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд – Киевский окружной админсуд. В нем гораздо меньше судей, и у них есть свои дела, но они должны будут вдобавок к ним начать рассматривать дела от ОАСК. Потом, когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда – и начать рассматривать с самого начала уже в третий раз. Кроме того, добавил министр, судей в новый суд можно будет назначить лишь после того, как заработает Высшая квалификационная комиссия судей.

"По приблизительным оценкам, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50–70 тыс. дел будут очень долго искать своего разрешения. На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров. Я напомню, что админсуды как раз создавались, чтобы быть оперативнее обычных. С одной стороны, с ОАСК что-то делать нужно, а с другой – цена такого "что-то" может быть очень велика", – сказал Малюська.

Он отметил, что "если бы всю эту историю с созданием нового суда синхронизировать с созданием ВККС", то временной лаг с передачей дел был бы меньше и удар по административному правосудию был бы менее ощутим.