Замглавы ОАСК Аблов убегал по коридорам от детектива НАБУ, который хотел сообщить о завершении досудебного расследования – ЦПК

Аблов убегал по коридорам ВАКС от детектива, но в итоге все же подписал документ Скриншот: Центр протидії корупції / Telegram

"Аблов бегал от сотрудника НАБУ по коридорам Высшего антикоррупционного суда, где судьи должны были выбирать ему залог и рассматривать вопрос об отстранении от административной должности. Заместитель председателя ОАСК во время перерыва между делами вышел из заседания, однако возле зала заседаний его ждал детектив", – написали в ЦПК.

Как напомнили в центре, расследование дела о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК завершилось еще в марте. Однако, как заявил детектив НАБУ, на опубликованном видео Аблов игнорировал все письма.

"Благодаря настойчивости НАБУ сегодня он все же подписал сообщение о завершении досудебного расследования. После этого Аблов сбежал из Высшего антикоррупционного суда, забыв свой паспорт", – говорится в сообщении ЦПК.