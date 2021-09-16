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Замглавы ОАСК Аблов убегал по коридорам от детектива НАБУ, который хотел сообщить о завершении досудебного расследования – ЦПК

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Аблов убегал по коридорам ВАКС от детектива, но в итоге все же подписал документ
Аблов убегал по коридорам ВАКС от детектива, но в итоге все же подписал документ
Скриншот: Центр протидії корупції / Telegram

Детектив Национального антикоррупционного бюро сообщил о завершении досудебного расследования Евгению Аблову, заместителю председателя Окружного административного суда Киева. Об этом сообщил в Telegram 15 сентября Центр противодействия коррупции и опубликовал видео.

"Аблов бегал от сотрудника НАБУ по коридорам Высшего антикоррупционного суда, где судьи должны были выбирать ему залог и рассматривать вопрос об отстранении от административной должности. Заместитель председателя ОАСК во время перерыва между делами вышел из заседания, однако возле зала заседаний его ждал детектив", – написали в ЦПК.

Как напомнили в центре, расследование дела о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК завершилось еще в марте. Однако, как заявил детектив НАБУ, на опубликованном видео Аблов игнорировал все письма.

"Благодаря настойчивости НАБУ сегодня он все же подписал сообщение о завершении досудебного расследования. После этого Аблов сбежал из Высшего антикоррупционного суда, забыв свой паспорт", – говорится в сообщении ЦПК.

Контекст:

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, судьи действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. 

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

В июле 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева. В апреле 2021-го он внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации ОАСК. Этот законопроект пока не рассматривали в сессионном зале, он лишь включен в повестку дня Рады. 

Теги: расследование, судьи, НАБУ, Центр противодействия коррупции, судья, заседание, Евгений Аблов, ОАСК
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