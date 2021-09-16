Нацагентство против коррупции требует от Совета судей "прекратить нарушать закон" и не присваивать себе полномочия Рады

Новиков считает ситуацию вторым случаем после конституционного кризиса 2020 года, когда отдельные организации судебной власти берут на себя полномочия Верховной Рады Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК / Facebook

В письме сказано, что в законе о предотвращении коррупции Верховная Рада определила, что исключительно у НАПК есть полномочия давать разъяснения по поводу конфликта интересов.

Однако Совет судей, как утверждает Новиков, решил пренебречь этой нормой и определить в своем документе ("Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей и представителей судебной системы и его урегулирования"), что ССУ может предоставлять такие разъяснения судьям. Такие действия Совета судей противоречат закону о судоустройстве и статусе судей.

"Итак, ССУ своим решением присвоил законодательной власти полномочия, не представленные ей Конституцией и законами Украины, чем нарушил положения ст. 6 и 19 Конституции", – сказано в сообщении.

Глава НАПК отметил, что действия Совета судей могут ввести судей в заблуждение и привести к правонарушениям с их стороны. Обращаясь за разъяснением в ССУ, который на самом деле не должен их предоставлять, судьи могут ошибочно понимать требования законодательства по поводу конфликта интересов. Они будут считать, что придерживаются всех требований закона, тогда как на самом деле могут действовать, имея реальный конфликт интересов, что станет основанием для признания лиц недобросовестными.

"Это уже второй случай после решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, когда отдельные организации судебной власти берут на себя полномочия Верховной Рады. Дублирование функций по конфликту интересов противоречит закону и Конституции", – сказано в письме Новикова.

Глава НАПК потребовал от Совета судей как можно быстрее привести документ [порядок] в соответствие требованиям украинского законодательства.