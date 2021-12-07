Белый дом впервые в истории США представил стратегию борьбы с коррупцией. В ней упомянута ProZorro

В документе коррупция названа "злокачественной опухолью внутри общества", разъедающей общественное доверие и способность правительств оказывать помощь гражданам своих стран, последствия которой сказываются практически на всех аспектах жизни общества.

В Белом доме отметили, что в июне президент Джо Байден объявил борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США и поручил своей группе национальной безопасности создать комплексную стратегию.

"Сегодня, в соответствии с указанием президента, администрация Байдена-Харрис публикует первую в истории Соединенных Штатов Стратегию противодействия коррупции... Особое внимание уделяется лучшему пониманию транснациональных масштабов угрозы и реагированию на них, в том числе путем принятия дополнительных мер по снижению способности коррумпированных субъектов использовать американские и международные финансовые системы для сокрытия активов и отмывания доходов от коррупционных действий", – говорится в сообщении.

Стратегия включает пять компонентов:

модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией; сдерживание незаконного финансирования; привлечение к ответственности коррумпированных лиц; сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры; улучшение дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.

Экс-замминистра экономики Украины, бывший глава Гостаможенной службы, депутат Киевсовета от "Голоса" Максим Нефьодов в Facebook обратил внимание на то, что в документе упомянуты система публичных тендеров ProZorro и онлайн-система для мониторинга общественных закупок DoZorro в числе удачных инструментов, позволившие государству сэкономить миллиарды долларов.