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Антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении брата судьи Вовка

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Зонтова, кроме мошенничества и подстрекательства ко взяточничеству, подозревают в недостоверном декларировании
Зонтова, кроме мошенничества и подстрекательства ко взяточничеству, подозревают в недостоверном декларировании
Фото: Юрий Зонтов / Одноклассники via sudreporter.org (архив)

18 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование относительно двух адвокатов по делу о подкупе судей Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба САП.

В этом деле фигурировал адвокат Юрий Зонтов – брат главы ОАСК Павла Вовка, бывший сотрудник Службы внешней разведки. 

Как следует из сообщения САП, обоих фигурантов подозревают в завладении крупной суммой путем мошенничества, а также в подстрекательстве ко взяточничеству.

Действия адвокатов квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство), ч. 3 ст. 369 (предложение взятки лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенное организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Зонтову дополнительно инкриминирована ч. 2 ст. 366-2 (умышленное декларирование заведомо недостоверных сведений). 

Материалы дела открыли подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд, чтобы рассмотреть по существу.

Контекст:

Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Зонтов с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), а также работал в Службе внешней разведки. В СВР сообщали, что сначала отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ, а потом – уволили.

6 апреля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении двух адвокатов (в том числе близкого родственника Вовка)которые за $100 тыс. и через председателя суда обещали "решить вопрос" с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу.

НАБУ провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, "внешне похожие на антиквариат", а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки Украины. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как "расходный материал" для сведения личных счетов".

9 апреля Зонтова арестовали до 4 июня с альтернативой залога 35,185 млн грн. Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца. За него внесли залог в размере почти 3 млн грн. 31 мая ВАКС продлил арест Зонтову, но размер залога уменьшил с 35,185 млн грн до 27,24 млн грн.

20 сентября НАБУ сообщило, что Зонтову вручили еще одно подозрение – во внесении недостоверных сведений в декларацию. Адвокат Зонтова утверждал, что нового подозрения не было, а было переквалифицировано ранее предъявленное, причем из него убрали подозрение во взяточничество, и "теперь он обычный мошенник". Защитник акцентировал внимание на том, что в новом подозрении полностью изменены все обстоятельства дела, в том числе в нем уже нет главы ОАСК Павла Вовка в качестве участника схемы.

Теги: коррупция, мошенничество, расследование, взятка, антикоррупционная прокуратура, подозрение, адвокат, САП, подкуп, обвинительный акт, суд, ОАСК, Юрий Зонтов
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