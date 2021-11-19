Антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении брата судьи Вовка

В этом деле фигурировал адвокат Юрий Зонтов – брат главы ОАСК Павла Вовка, бывший сотрудник Службы внешней разведки.

Как следует из сообщения САП, обоих фигурантов подозревают в завладении крупной суммой путем мошенничества, а также в подстрекательстве ко взяточничеству.

Действия адвокатов квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство), ч. 3 ст. 369 (предложение взятки лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенное организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Зонтову дополнительно инкриминирована ч. 2 ст. 366-2 (умышленное декларирование заведомо недостоверных сведений).

Материалы дела открыли подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд, чтобы рассмотреть по существу.