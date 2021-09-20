Брату Вовка сообщили о новом подозрении

Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала 20 сентября.

В релизе не указано имя Зонтова, но сообщается, что речь идет о близком родственнике Вовка, адвокате и экс-сотруднике Службы внешней разведки Украины.

Также о том, что речь идет именно о Зонтове, пишет и Центр противодействия коррупции.

Зонтову сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова 17 сентября.

Следствие считает, что адвокат является фактическим владельцем квартиры, где в апреле детективы нашли предметы антиквариата и большие объемы валюты.

"Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же, как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ", – сказано в релизе.

В НАБУ подчеркнули, что это первое подозрение в недостоверном декларировании после возобновления уголовной ответственности за нарушение.