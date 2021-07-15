ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

В определении указано, что 29 апреля была назначена дактилоскопическая экспертиза, чтобы установить, действительно ли Зонтову принадлежат отпечатки пальцев, оставленные в квартире, которая фигурирует в уголовном производстве. Однако 20 мая подозреваемый отказался добровольно предоставлять образцы.

В связи с этим детектив просил дать НАБУ разрешение на принудительное взятие отпечатков пальцев и ладоней Зонтова с привлечением судебных экспертов или специалистов.

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

"Срок действия определения – один месяц со дня его принятия", – указано в документе.