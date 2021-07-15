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ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

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ВАКС принял решение 8 июля
ВАКС принял решение 8 июля
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины принудительно взять отпечатки пальцев у бывшего сотрудника Службы внешней разведки и адвоката, подозреваемого во взяточничестве, Юрия Зонтова, который является братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом 15 июля сообщил "Судовий репортер" со ссылкой на определение ВАКС от 8 июля.

В определении указано, что 29 апреля была назначена дактилоскопическая экспертиза, чтобы установить, действительно ли Зонтову принадлежат отпечатки пальцев, оставленные в квартире, которая фигурирует в уголовном производстве. Однако 20 мая подозреваемый отказался добровольно предоставлять образцы.

В связи с этим детектив просил дать НАБУ разрешение на принудительное взятие отпечатков пальцев и ладоней Зонтова с привлечением судебных экспертов или специалистов.

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

"Срок действия определения – один месяц со дня его принятия", – указано в документе.

Контекст:

Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Зонтов с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), а также работал в Службе внешней разведки. В СВР сообщали, что сначала отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ, а потом – уволили.

6 апреля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении двух адвокатов (в том числе близкого родственника Вовка)которые за $100 тыс. и через председателя суда обещали "решить вопрос" с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу.

НАБУ провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, "внешне похожие на антиквариат", а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки Украины. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как "расходный материал" для сведения личных счетов".

9 апреля Зонтова арестовали до 4 июня с альтернативой залога 35,185 млн грн.

Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца. За него внесли залог в размере почти 3 млн грн.

31 мая ВАКС продлил арест Зонтову, но размер залога уменьшил с 35,185 млн грн до 27,24 млн грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Павел Вовк, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Юрий Зонтов
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