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Адвокат брата судьи Вовка заявил, что НАБУ поменяло подозрение его подзащитному и речь о взятке уже не идет

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Александр Корнага: На самом деле 17 сентября, как об этом сообщает НАБУ, Юрию Зонтову никакого нового подозрения предъявлено не было было изменено ранее предъявленное подозрение
Александр Корнага: На самом деле 17 сентября, как об этом сообщает НАБУ, Юрию Зонтову никакого нового подозрения предъявлено не было – было изменено ранее предъявленное подозрение
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро поменяло подозрение в производстве бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова – брата судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом заявил 27 сентября на пресс-конференции в агенстве "Интерфакс-Украина" адвокат Зонтова Александр Корнага. Он утверждает, что НАБУ скрыло этот факт от общественности, пишет издание "Капитал".

"20 сентября на официальном сайте НАБУ была обнародована новость об объявлении бывшему сотруднику Службы внешней разведки Юрий Зонтову подозрения по ст. 366-2 (внесение недостоверных сведений в электронную декларацию). При этом отмечалось, что это первое подозрение по этой статье с тех пор, как была восстановлена уголовная ответственность. На самом деле 17 сентября, как об этом сообщает НАБУ, Юрию Зонтову никакого нового подозрения предъявлено не было – было изменено ранее предъявленное подозрение, куда отдельным составом было инкриминировано недекларирование", – рассказал адвокат.

Юрист отметил, что в предыдущий раз подозрение его клиенту предъявили 7 апреля 2021 года – в документе шла речь о взятке в $100 тыс. якобы для одной из судей Окружного админсуда Киева.

"В течение полугода НАБУ доказывало в ВАКС, что это подозрение является обоснованным и что все именно так и происходило. Юрий Зонтов все это время содержится под стражей, поскольку определенная ему сумма залога является непосильной... И вот спустя полгода НАБУ выяснило, что то подозрение необоснованно, однако "забыло" сообщить об этом на своем официальном сайте... На сегодня Юрий Зонтов, согласно подозрению от 17 сентября, подозревается в том, что он на самом деле не пытался передать предмет неправомерной выгоды одной из судей ОАСК, а лишь пытался завладеть этими деньгами. То есть теперь он обычный мошенник", – сообщил юрист.

Корнага рассказал, что в новом подозрении речь идет о том, что Зонтов обратился к посреднику по фамилии Донец и что они вместе решили завладеть этим деньгами.

"Зачем Донец вообще привлекал Зонтова, если он собирался лишь завладеть предметом неправомерной выгоды в размере $100 тыс., детективы в подозрении сообщить так и не смогли", – подчеркнул адвокат.

Защитник акцентировал внимание на том, что в новом подозрении полностью изменены все обстоятельства дела, в том числе в нем уже нет главы ОАСК Павла Вовка в качестве участника схемы.

"Национальное антикоррупционное бюро, которые постоянно пытается преследовать главу ОАСК Павла Вовка, подавало информацию таким образом, что Павел Вовк якобы должен был взять предмет неправомерной выгоды и с помощью этих денег "решить вопрос" с председательствующей в административном деле. В новом подозрении мы этого уже не находим – в нем лишь сообщается о том, что судья Вовк должен был "выяснить движение дела"... При этом движение дела можно запросто посмотреть в открытом доступе на сайте суда, для этого не нужно привлекать ни главу суда, ни кого-либо другого", – объяснил Корнага.

По его данным, НАБУ привлекало к делу провокатора, который участвовал раньше в деле Burisma.

"Лицо, которое ранее обвинялось в получении рекордной взятки в $6 млн в деле Burisma и которое позже было освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком, обратилось к адвокату Донцу с просьбой помочь "решить вопрос"... В обмен на участие в провокации это лицо получило возможность избежать ответственности и реального тюремного срока", – утверждает юрист.

Документы об этом он готов предоставить суду. Адвокат заявил, что НАБУ и ВАКС затягивают дело.

"НАБУ уже трижды обращалось за продлением сроков досудебного следствия, и ВАКС всегда удовлетворяет такие обращения. При этом Зонтов более шести месяцев находится под стражей, будучи непричастным к совершению преступления, – рассказал он. – Новое подозрение, предъявленное 17 сентября, полностью противоречит тем ходатайствам, которые НАБУ ранее подавало в суд, и рассекреченным материалам негласных следственно-розыскных действий... Однако ВАКС считает обоснованными и старое, и новое подозрение".

Корнага обвиняет судей ВАКС в предвзятости.

"ВАКС всячески поддерживает Национальное антикоррупционное бюро, удовлетворяя любые его ходатайства... Создается впечатление, что судьи ВАСК противопоставляют себя подозреваемым и считают своей обязанностью вынесение обвинительных приговоров любой ценой... Высший антикоррупционный суд может стать реальным механизмом по противодействию коррупции в Украине, однако лишь при одном условии – если он будет ставить себе целью осуществлять правосудие, а не помогать НАБУ", – подытожил он.

Контекст:

20 сентября НАБУ сообщило, что Зонтову вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Теги: антикоррупционное бюро, судьи, НАБУ, подозрение, адвокат, ВАКС, ОАСК, Юрий Зонтов
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