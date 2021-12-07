Лидер республиканцев США призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

Макконнелл уверен, что Вашингтону нужно не ограничиваться поставками в основном оборонных систем Фото: EPA

Макконнелл напомнил, что во время холодной войны США пытались вооружать тех, кто был им более симпатичен.

Республиканец добавил, что, несмотря на то, что Украина не является частью НАТО, из-за действий России все союзники США находятся в полной прострации.

По его словам, Вашингтону нужно снабжать Украину "любым оружием, которое, как она думает, ей понадобится", не ограничиваясь поставками преимущественно оборонительных систем вооружения, как это было в прошлом.