Фирташ проиграл суд, бизнесмена могут экстрадировать в США

Контекст:

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России, СНБО решил ввести полный пакет санкций против бизнесмена. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО. Фирташ отрицает обвинения СНБО.