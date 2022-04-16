15 апреля в украинском небе уничтожены семь вражеских целей – Воздушные силы ВСУ

Среди целей, которые поразили ВСУ, есть авиация и ракеты Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и силами 93-й ОМБр "Холодный Яр" поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, один вертолет, три беспилотных летательных аппарата, две крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

ВС ВСУ отмечают, что "из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве" и наносят удары дистанционно – баллистическими и крылатыми ракетами.

Украинская авиация при этом продолжает выполнять боевые задачи по защите страны.

"Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24М на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери", – объяснили в ВСУ.

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