"Путин и его армия меняют свою стратегию". Зеленский обратился к миру с конкретным перечнем оружия, которое нужно Украине

Президент подчеркнул, что, несмотря на прогнозы многих мировых лидеров, Украина не просто выстояла во время полномасштабного нападения России, но и отбросила российскую армию назад.
Однако, отметил Зеленский, война продолжается, а Россия, по его словам, не собирается останавливаться на Украине.
"Пропагандистская машина [президента России Владимира] Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Так, или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – сказал президент.
Он добавил, что "Путин и его армия меняют свою стратегию, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", поэтому Украине нужно оружие, а именно тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты.
Перечень необходимого вооружения для Украины, озвученный Зеленским:
Зеленский обратился к гражданам всего мира с просьбой "донести правительствам, администрациям президентов, руководителям стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.
Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.