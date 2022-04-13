"Путин и его армия меняют свою стратегию". Зеленский обратился к миру с конкретным перечнем оружия, которое нужно Украине

Зеленский: Или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что, несмотря на прогнозы многих мировых лидеров, Украина не просто выстояла во время полномасштабного нападения России, но и отбросила российскую армию назад.

Однако, отметил Зеленский, война продолжается, а Россия, по его словам, не собирается останавливаться на Украине.

"Пропагандистская машина [президента России Владимира] Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Так, или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – сказал президент.

Он добавил, что "Путин и его армия меняют свою стратегию, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", поэтому Украине нужно оружие, а именно тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты.

Перечень необходимого вооружения для Украины, озвученный Зеленским:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм) – как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

Зеленский обратился к гражданам всего мира с просьбой "донести правительствам, администрациям президентов, руководителям стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)