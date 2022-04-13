Совет ЕС одобрил третий транш военной помощи Украине на €500 млн

"С этими дополнительными €500 млн ЕС выделил в общей сложности €1,5 млрд на поддержку поставок военного снаряжения для ВСУ государствами – членами ЕС. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на восток Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пресс-служба отмечает, что в рамках согласованных мер будут финансироваться как поставки странами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, так и летального вооружения в оборонительных целях.

Срок действия этих мер помощи продлевается на год.

Предыдущие меры помощи, напомнили в сообщении Совета ЕС, были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.