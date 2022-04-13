Совет ЕС одобрил третий транш военной помощи Украине на €500 млн

"С этими дополнительными €500 млн ЕС выделил в общей сложности €1,5 млрд на поддержку поставок военного снаряжения для ВСУ государствами – членами ЕС. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на восток Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Пресс-служба отмечает, что в рамках согласованных мер будут финансироваться как поставки странами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, так и летального вооружения в оборонительных целях.
Срок действия этих мер помощи продлевается на год.
Предыдущие меры помощи, напомнили в сообщении Совета ЕС, были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.
Контекст:
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.