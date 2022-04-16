Кожемякин: Как только включается сирена – через 10 минут может прилететь ракета. Враг еще не разбит

"В первые две-три недели [после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину] люди в Киеве спускались в бомбоубежища, прятались в подвалах. Это было системно, многие жили в укрытиях с детьми, не поднимались на поверхность. Ракетных ударов после освобождения Киевской области стало меньше. Человеку свойственно расслабляться. Особенно тем, кто не служил в Вооруженных силах, не подчинялся уставу. Поэтому нужно вести разъяснительную работу. Враг еще не разбит. Он на нашей территории. Угроза остается", – пояснил Кожемякин.

Он подчеркнул, что россияне запускают ракеты из Крыма, акватории Черного моря и с территории Беларуси.

"Когда ракета выпущена из Крыма или акватории Черного моря, то у киевлян есть 30–40 минут. К сожалению, нет столько времени, когда ракета вылетает из Беларуси. Время сокращается в три раза – 10–12 минут подлет. Наша ПВО работает эффективно, но все равно есть ситуация, когда ракеты достигают цели. Но и сбитые ракеты представляют угрозу для домов, когда рассыпаются обломки. Благодаря помощи партнеров, американской, британской, польской разведок, мы получаем очень быстро информацию о старте ракет. Как только срабатывает сирена, надо сразу направляться в бомбоубежище или идти в другое укрытие, которое защитит", – подчеркнул Кожемякин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Алеся Бацман / YouTube