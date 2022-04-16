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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кожемякин: Как только включается сирена – через 10 минут может прилететь ракета. Враг еще не разбит

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Кожемякин (в центре): Наша ПВО работает эффективно, но иногда ракеты достигают цели
Кожемякин (в центре): Наша ПВО работает эффективно, но иногда ракеты достигают цели
Фото: Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту / Facebook

Когда российские войска выпускают ракету по Киеву с территории Беларуси, у жителей столицы есть всего 10 минут, чтобы добраться до укрытия. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин.

"В первые две-три недели [после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину] люди в Киеве спускались в бомбоубежища, прятались в подвалах. Это было системно, многие жили в укрытиях с детьми, не поднимались на поверхность. Ракетных ударов после освобождения Киевской области стало меньше. Человеку свойственно расслабляться. Особенно тем, кто не служил в Вооруженных силах, не подчинялся уставу. Поэтому нужно вести разъяснительную работу. Враг еще не разбит. Он на нашей территории. Угроза остается", – пояснил Кожемякин.

Он подчеркнул, что россияне запускают ракеты из Крыма, акватории Черного моря и с территории Беларуси.

"Когда ракета выпущена из Крыма или акватории Черного моря, то у киевлян есть 30–40 минут. К сожалению, нет столько времени, когда ракета вылетает из Беларуси. Время сокращается в три раза – 10–12 минут подлет. Наша ПВО работает эффективно, но все равно есть ситуация, когда ракеты достигают цели. Но и сбитые ракеты представляют угрозу для домов, когда рассыпаются обломки. Благодаря помощи партнеров, американской, британской, польской разведок, мы получаем очень быстро информацию о старте ракет. Как только срабатывает сирена, надо сразу направляться в бомбоубежище или идти в другое укрытие, которое защитит", – подчеркнул Кожемякин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

15 апреля российские оккупационные войска нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

16 апреля оккупанты атаковали Киев. Как сообщил мэр Виталий Кличко, два удара пришлись по окраине столицы в Дарницком районе. Он снова призвал киевлян, которые собираются возвращаться в столицу, "пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах".

Две трети киевлян уже вернулись домой, однако власти все еще советуют повременить с возвращением в столицу из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщил 13 апреля мэр Кличко. По словам первого замглавы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в Киев каждый день возвращается 40–50 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, Андрей Кожемякин, война, бомбоубежище, Киевская область, ПВО, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, ракеты, интервью
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