Об этом 15 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Каждый день возвращается много, мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это около 40−50 тыс. человек, [которые] ежедневно заезжают в Киев, – сказал чиновник. – Основные проблемы – транспортные, потому что других логистических проблем – с едой или товарами первой необходимости – на сегодняшний день в городе нет".

По словам Поворозника, транспортные проблемы в Киеве вызваны тем, что столицу больше месяца готовили к обороне и фортификационные сооружения и блокпосты усложняют движение автомобилей и коммунального транспорта.

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