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В Киев каждый день возвращается 40–50 тыс. человек, проблем с едой нет – КГГА

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Основные проблемы в Киеве транспортные, отметили в КГГА
Основные проблемы в Киеве – транспортные, отметили в КГГА
Фото: EPA

В Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее эвакуировались или вынужденно выехали из столицы из-за вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Об этом 15 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Каждый день возвращается много, мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это около 40−50 тыс. человек, [которые] ежедневно заезжают в Киев, – сказал чиновник. – Основные проблемы – транспортные, потому что других логистических проблем – с едой или товарами первой необходимости – на сегодняшний день в городе нет".  

По словам Поворозника, транспортные проблемы в Киеве вызваны тем, что столицу больше месяца готовили к обороне и фортификационные сооружения и блокпосты усложняют движение автомобилей и коммунального транспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк не советовал жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.

В Минобороны Украины заявляли 13 апреля, что пока рано возвращаться в Киев и освобожденные от оккупационных войск РФ регионы Украины. По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские оккупанты пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей, а также рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил. Но вместе с тем, возможна угроза и относительно других регионов Украины, подчеркнула она.

Две трети киевлян уже вернулись домой, однако власти все еще советуют повременить с возвращением в столицу из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщил 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

Теги: Россия, Киев, транспорт, Украина, автомобили, КГГА, вторжение, война России против Украины, Николай Поворозник
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