В Киев и освобожденные регионы еще рано возвращаться – Минобороны

"Риск возобновления агрессивных действий в других регионах, не только востока, возможен, то есть мы такие сценарии рассматриваем. Сегодня ключевая задача российских войск – это восток. Они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей, рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил. Но вместе с тем возможна угроза и относительно в других регионов Украины. Поэтому на сегодня не стоит расслабляться: война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить о том сейчас, что спадает активность, о том, что уменьшаются бои – они есть, просто они продолжаются на востоке, там идут очень ожесточенные бои. И в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", – рассказала она.

Маляр подчеркнула, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не дать оккупационным войскам возможности продвинуться вглубь территории Украины. Призывы не возвращаться в освобожденные от оккупантов регионы она назвала "уместными".

"Действительно, сейчас еще рано возвращаться, в том числе в столицу. И надо не забывать, что на сегодня высокий риск в целом по государству возможности применения химического оружия со стороны РФ – они рассматривают такие сценарии – и, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть", – сказала чиновница.

Война России против Украины. Главное (обновляется)