Промышленные предприятия Кривого Рога помогают городу защищаться от российских оккупантов – Вилкул

Александр Вилкул: Враги пытаются серьезно огрызаться, но наши военные очень качественно их уничтожают. А мы занимаемся восстановлением жизни в освобожденных населенных пунктах Скриншот: Украина 24 / YouTube

"Промышленность много помогает городу. Группа "Метинвест", Rudomain и "АрселорМиттал" помогают строить защитные сооружения – дают материалы, технику. Также город получает гуманитарную помощь – например, вчера "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова прислали медикаменты в наши больницы. Так что мы с бизнесом работаем вместе и делаем одно дело – защищаем Украину", – рассказал он.

Вилкул поблагодарил Вооруженные силы Украины, которые продолжают вести тяжелые бои и освобождать украинскую территорию от российских захватчиков.



"Благодаря доблести наших воинов линия фронта уже значительно дальше отодвинута. Освобождено более 15 населенных пунктов. Враги пытаются серьезно огрызаться, но наши военные очень качественно их уничтожают. А мы занимаемся восстановлением жизни в освобожденных населенных пунктах", – рассказал городской голова.



По его словам, Кривой Рог работает в штатном режиме, промышленные предприятия наращивают объемы производства, ведь их стабильная работа приносит людям зарплату, а городу – стабильный приток налогов для развития экономики.



"Предприятия группы "Метинвест" увеличивают объемы производства, строят новые логистические цепочки, ведь в этом вопросе тоже произошла проблема. "АрселорМиттал" также частично возобновил производство чугуна. А работа промышленности – это заработные платы, нормальная работа у людей, нормально функционирование экономики и налоги в бюджет. А налоги – это пули и снаряды, которыми воюют наши бойцы", – резюмировал Вилкул.

Война России против Украины. Главное (обновляется)