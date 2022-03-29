Вилкул: Мы отменили часть местных налогов, чтобы стимулировать работу бизнеса

Александр Вилкул: Мы готовы к любому варианту развития событий, потому что уверены, что мы победим Скриншот: Олександр Вілкул / Facebook

"Мы стараемся максимально стимулировать работу малого и среднего бизнеса: на последней сессии горсовета были отменены все местные налоги для предприятий", – сообщил он.

Вилкул отметил, что бизнес в городе работает, но снизились объемы производства, так как есть проблемы с логистикой. В то же время местная власть старается поддержать предприятия, а они делают все возможное для защиты города, экономической стабильности и создания стратегических запасов, добавил глава ОВА.

"У нас стабильно работает инфраструктура, есть вода и тепло, ходит электротранспорт. В магазинах есть продукты, есть топливо и медикаменты. Конечно, нет широкого разнообразия йогуртов, но стратегические продукты – мука, консервы, сахар, крупы и прочее – все имеется в достаточных количествах, – сказал Вилкул. – Наша промышленность, в частности компания "Метинвест", принимает большое участие в подготовке города к обороне и строительству защитных сооружений. В городе сделаны запасы воды, топлива, продуктов и лекарств, и ждем большую поставку медикаментов от Фонда Рината Ахметова. Мы готовы к любому варианту развития событий, потому что уверены, что мы победим".

Он сообщил, что через Кривой Рог прошел большой поток беженцев из Херсонской и Николаевской областей, но их осталось в городе не более полутора тысяч. В то же время из Кривого Рога выехало около четверти горожан.

"Украинские военные достойно дают отпор, войска противника понесли серьезный урон в силе и в технике. За последние несколько дней мы серьезно продвинулись вперед: освобождены несколько сел в Херсонской области, и врага гонят назад. Так что все непросто, но нормально", – заявил Вилкул.



Война России против Украины. Главное (обновляется)