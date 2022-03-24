Переселенцев из Мариуполя готовы трудоустраивать в Каменском и Кривом Роге – гендиректор "Каметсталь"

"В группе "Метинвест" существует горячая линия, на которую обращаются сотрудники. У них есть возможность устроиться на те вакансии, которые открыты на нашем предприятии. В течение нескольких дней у нас будут уже первые трудоустройства выезжающих из Мариуполя людей. Группа "Метинвест" имеет единый список вакансий, поэтому мы предлагаем работу людям не только в Каменском, но и в Кривом Роге и других регионах, где ситуация более стабильная. В "Каметстали" есть более 150 вакансий для трудоустройства", – сказал он.

По его словам, 400 работников предприятия уже мобилизованы, еще 150 ждут своей очереди. Все они получают заработную плату и предусмотренные законом выплаты. В то же время завод в апреле планирует работать на 100% мощности.

"Предприятие работает, что позволяет нам сохранять экономическую стабильность в городе и регионе. Бомбоубежища оборудованы, есть вода и запас пищи, мы спускаемся туда, когда звучат сирены. Мы сотрудничаем с местными властями и готовы к любому развитию событий. А между тем 9,5 тыс. человек получают заработную плату", – подчеркнул Липпа.

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