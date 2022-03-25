Кривой Рог обеспечен продовольствием и медикаментами, помощь промышленных предприятий неоценима – Вилкул

"У нас созданы на несколько месяцев запасы по необходимым группам товаров – по продовольствию, по медицине, по топливу. Создали неплохой резерв", – заявил он.
По словам Вилкула, городу активно помогают промышленные предприятия, которые из последних сил обеспечивают работой и зарплатой своих сотрудников.
"Крупные предприятия помогают экономике Украины, это экономический фронт. Кроме того, они очень здорово помогают и при строительстве фортификационных сооружений, и в гуманитарных составляющих. В первую очередь это предприятия группы "Метинвест", "АрселорМиттал", "Рудомайн", некоторые другие предприятия. Конечно, эта помощь неоценима для обороноспособности нашего города", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Метинвест" передал украинским военным в Кривом Роге 50 машин, это бортовые грузовики, самосвалы и легковые машины, которые будут применяться для создания или укрепления украинских позиций, сообщили 22 марта в Facebook компании.