Кривой Рог обеспечен продовольствием и медикаментами, помощь промышленных предприятий неоценима – Вилкул

"У нас созданы на несколько месяцев запасы по необходимым группам товаров – по продовольствию, по медицине, по топливу. Создали неплохой резерв", – заявил он.

По словам Вилкула, городу активно помогают промышленные предприятия, которые из последних сил обеспечивают работой и зарплатой своих сотрудников.

"Крупные предприятия помогают экономике Украины, это экономический фронт. Кроме того, они очень здорово помогают и при строительстве фортификационных сооружений, и в гуманитарных составляющих. В первую очередь это предприятия группы "Метинвест", "АрселорМиттал", "Рудомайн", некоторые другие предприятия. Конечно, эта помощь неоценима для обороноспособности нашего города", – сказал он.

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