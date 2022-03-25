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Бронежилеты, противотанковые ежи, лекарства. Эксперт рассказал, как металлургические компании помогают государству в войне с Россией

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Многие металлургические компании после начала вторжения вынуждены были полностью или частично остановить работу
Многие  металлургические компании после начала вторжения вынуждены были полностью или частично остановить работу
Фото: depositphotos.com

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские горно-металлургические компании полностью или частично остановили работу, но другие продолжают работать и платить налоги в Украине. Об этом в своей статье пишет директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Наши компании теряют рынки, продажи, доходы, но несмотря на это, активно реализуют все возможные меры социальной поддержки, – заявил он 25 марта. – То, что происходит сегодня, – это новый уровень социальной ответственности, это пример для всего мира". 

По словам Зинченко, речь идет о помощи мирному населению и Вооруженным силам. Эксперт проанализировал, как предприятия горно-металлургической отрасли помогают государству. 

Так, компания "Метинвест" совместно с фондами украинских бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского покупает продовольствие в Украине и Европе и формирует специальные продуктовые наборы, поставляет их в осажденный Мариуполь и другие города, где они необходимы. "Метинвест" бесплатно предоставил сталь, из которой изготовили более 35 тыс. противотанковых ежей, и выделил €10 млн на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины (бронежилетов, касок и аптечек). Также компания обустроила около 5500 спальных мест, где смогут разместиться люди, эвакуированные из горячих точек Украины.

Компания "Интерпайп" обеспечивает потребность в медпрепаратах, расходных материалах, медицинских принадлежностях 4-й и 6-й городских клинических больниц Днепра, а также областной больницы.

"Компания закупила листовую сталь для производства пластин для 900 бронежилетов на своих предприятиях, в Днепре, Новомосковске и Никополе на территории заводов "Интерпайп" оборудовали 18 временных приютов на 8500 человек. Бомбоубежища вентилируются, отапливаются, освещаются, есть запас воды и продовольствия", – рассказал эксперт. 

Горнодобывающая компания "Рудомайн" передала 2 млн грн гуманитарной помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, еще 15 млн грн направила на помощь защитникам Украины, кроме того, предоставляет тяжелую технику, песок, щебень, металл для обороны Кривого Рога. 

"Коллектив Никопольского завода ферросплавов помог подготовить свой город к обороне: с использованием стройматериалов завода построили блиндажи и окопы, вырыли траншеи и котлованы, обустроили укрытия. Предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" перечислило $1 млн на банковский счет украинского правительства для гуманитарных целей. Также компания выделила $1 млн на предоставление гуманитарной помощи в Кривом Роге. Компания DCH Steel подготовила на Днепровском металлургическом заводе бомбоубежища, которые готовы принять всех жителей Днепра в случае необходимости. Также ДМЗ передал 200 тонн металла для изготовления противотанковых ежей и грузовых автомобилей", – перечислил Зинченко.

Это "отдельные, но не исчерпывающие примеры гуманитарной работы компаний", подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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