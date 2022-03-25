Садясь на самолет в Нью-Йорке 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов – Кулеба

Кулеба: Мы не имеем права испытывать разочарование, угнетение, грусть относительно продолжительности этой войны, мы должны бороться столько, сколько нужно Фото: ЕРА

"Садясь на самолет в Нью-Йорке 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов, поэтому весь этот трансатлантический полет я провел подключенным к wi-fi, отслеживая новости, инструктируя своих людей, что делать, потому что война не останавливает дипломатию", – рассказал Кулеба.

В условиях войны Министерство иностранных дел продолжает работу на дипломатическом фронте, заверил Кулеба. По его словам, работать отдаленно, не теряя эффективности и оставаясь командой, его коллег научила пандемия коронавируса.

"Сейчас министерство работает из трех разных регионов. Не смотря на войну, не смотря на то, что моя команда находится в разных местах, мы все на связи", – отметил министр.

На вопрос, есть ли предел у санкций, которые могут быть наложены на Россию союзниками Украины, Кулеба ответил, что санкционное давление на РФ нужно продолжать осуществлять.

"Граница у санкций – это конец войны и выход России с территории Украины. Пока этого не произойдет, каких-либо санкций будет недостаточно. Пока идет война, нужно сделать больше, и есть еще куча потенциальных санкций на рассмотрении наших партнеров, которые можно применить. Это должно продолжаться, иначе если Россия почувствует облегчение от санкционного давления, это приведет к эскалации, это развяжет им руки", – подчеркнул дипломат.

Кулеба не захотел делать прогноз по окончанию войны с оккупантами.

"Мы не имеем права испытывать разочарование, угнетение, грусть относительно продолжительности этой войны, мы должны бороться столько, сколько нужно, потому что на кону наше будущее, наше существование", – сказал министр.

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