В оккупированном Луганске переполнены морги, для хранения трупов отвели часть больницы – Генштаб ВСУ о войне

"Во временно оккупированном Луганске в местной больнице оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими Российской Федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов – в связи с тем, что местные морги перегружены", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,1 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил сегодня со ссылкой на инсайдеров, что, согласно внутренней информации из РФ, в войне против Украины уничтожены почти 20 тыс. человек, почти 5 тыс. из них – наемники частных военных компаний.

Минобороны РФ 25 марта признали гибель только 1351 военного, отправленного в Украину.