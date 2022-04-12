США планируют новый пакет военной помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте – CNN

В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin. Это связано с тем, что Украина уже имеет такие виды оружия и может быстро их применить, пояснил представитель минобороны США.
США также ведут переговоры с европейскими партнерами, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.
"Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от лесистых районов к северу от Киева, где украинские военные преуспели в тактике засад", – отметили журналисты.
Вооруженные силы Украины, по оценкам американских экспертов, нуждаются в бронетехнике и артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.
Военную помощь Украине, кроме США, предоставляют более 30 государств. Об этом 7 апреля сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 апреля заявил, что ЕС должен сосредоточиться на предоставлении военной помощи Украине. "Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные €500 млн идут полным ходом", – заявил он.