США планируют новый пакет военной помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте – CNN

В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin Фото: EPA

В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin. Это связано с тем, что Украина уже имеет такие виды оружия и может быстро их применить, пояснил представитель минобороны США.

США также ведут переговоры с европейскими партнерами, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

"Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от лесистых районов к северу от Киева, где украинские военные преуспели в тактике засад", – отметили журналисты.

Вооруженные силы Украины, по оценкам американских экспертов, нуждаются в бронетехнике и артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)