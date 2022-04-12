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США планируют новый пакет военной помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте – CNN

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В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin
В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin
Фото: EPA

США и Украина ведут переговоры о новом пакете военной помощи для ведения боевых действий на востоке и юге Украины, где местность отличается от основного фронта войны. Об этом 11 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны.

В пакете будет большое количество беспилотников и противотанковых комплексов Javelin. Это связано с тем, что Украина уже имеет такие виды оружия и может быстро их применить, пояснил представитель минобороны США.

США также ведут переговоры с европейскими партнерами, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

"Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от лесистых районов к северу от Киева, где украинские военные преуспели в тактике засад", – отметили журналисты.

Вооруженные силы Украины, по оценкам американских экспертов, нуждаются в бронетехнике и артиллерии. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Военную помощь Украине, кроме США, предоставляют более 30 государств. Об этом 7 апреля сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 апреля заявил, что ЕС должен сосредоточиться на предоставлении военной помощи Украине. "Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные €500 млн идут полным ходом", – заявил он.

Теги: США, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Javelin
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