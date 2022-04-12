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"Санкции имеют среднесрочные последствия". ЕС сосредоточится на военной помощи Украине

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Боррель: Если вы отключите российский газ на следующей неделе, это не значит, что у российской армии будет меньше средств
Боррель:  Если вы отключите российский газ на следующей неделе, это не значит, что у российской армии будет меньше средств
Фото: EPA

11 апреля Европейский совет обсудил наступление оккупационной армии России на Донбасе, эффективность санкций, введенных против РФ после вторжения в Украину, и увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщил пресс-центр дипломатической службы ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что введение санкций будет продолжено.

"Ничего не исключается, включая санкции на нефть и газ. Сегодня не было принято никакого решения, состоялась общая дискуссия. Важно различать нефть и газ: в 2021 году счет за импорт нефти был в четыре раза больше, чем счет за газ. Речь идет о €80 млрд и €20 млрд", – сказал он.

По словам Борреля, в ЕС все осознали риск сильной зависимости от энергноносителей и должны бороться, чтобы уменьшить ее.

"Война, которая сейчас идет, и сражения, которые произойдут в ближайшие дни и недели, будут проходить с санкциями или без них. Санкции имеют среднесрочные последствия. Российская армия будет такой же российской армией на следующей неделе. Независимо от того, купим мы газ или нет в ближайшие дни, у российской армии будут средства для ведения войны. Поэтому мы должны сосредоточиться на защитных аспектах. Это самое главное в эти моменты. Я не имею в виду, что не следует делать другого, но не питайте иллюзий. Если вы отключите российский газ на следующей неделе, это не значит, что у российской армии будет меньше средств для борьбы. Так что это оборонительные аспекты, именно помощь Украине имеет значение в эти моменты", – заявил верховный представитель ЕС.

Боррель 9 апреля сообщил в Twitter, что поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины.

"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные €500 млн идут полным ходом", – заявил он.

Агентство Bloomberg 11 апреля сообщило, что европейские партнеры Украины делают новый акцент на срочном вооружении украинской армии как лучшей возможности противостоять агрессии РФ.

Журналисты отметли, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "из традиционно пацифистской "Партии зеленых" призвала направить больше военной техники в Украину.

"Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия", – цитирует главу МИД Германии "Немецкая волна".

Bloomberg пишет, что санкции, введенные ЕС, в частности ограничение на экспорт технологий, повлияют на российскую экономику со временем.

"Что касается краткосрочных последствий, то в распоряжении блока осталось мало инструментов, кроме санкций в отношении российской нефти и газа", – подчеркнуло агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запад с начала вторжения России в Украину ввел против РФ несколько пакетов санкций. СШАВеликобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.

Пятый пакет санкций ЕС предусматривает эмбарго на поставки угля и "других видов твердого ископаемого топлива" из РФ в ЕС, запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, а также запрет на работу на территории Евросоюза российских и белорусских автотранспортных операторов, в том числе проезда транзитом.

Страны Запада массово отказываются от российских нефти и газа и ищут им альтернативу. США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок этих же ресурсов из РФ. Также от российской нефти отказалась Канада, а Австралия – от нефти и газа.

Страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России, который будет включать "пункт о нефти". Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Боррель 9 апреля анонсировал санкции ЕС против энергоресурсов из РФ.

Теги: Россия, Украина, санкции, война, нефть, Европейский совет, вторжение, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, российский газ, ЕС, зависимость
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