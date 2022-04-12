"Санкции имеют среднесрочные последствия". ЕС сосредоточится на военной помощи Украине

Боррель: Если вы отключите российский газ на следующей неделе, это не значит, что у российской армии будет меньше средств Фото: EPA

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что введение санкций будет продолжено.

"Ничего не исключается, включая санкции на нефть и газ. Сегодня не было принято никакого решения, состоялась общая дискуссия. Важно различать нефть и газ: в 2021 году счет за импорт нефти был в четыре раза больше, чем счет за газ. Речь идет о €80 млрд и €20 млрд", – сказал он.

По словам Борреля, в ЕС все осознали риск сильной зависимости от энергноносителей и должны бороться, чтобы уменьшить ее.

"Война, которая сейчас идет, и сражения, которые произойдут в ближайшие дни и недели, будут проходить с санкциями или без них. Санкции имеют среднесрочные последствия. Российская армия будет такой же российской армией на следующей неделе. Независимо от того, купим мы газ или нет в ближайшие дни, у российской армии будут средства для ведения войны. Поэтому мы должны сосредоточиться на защитных аспектах. Это самое главное в эти моменты. Я не имею в виду, что не следует делать другого, но не питайте иллюзий. Если вы отключите российский газ на следующей неделе, это не значит, что у российской армии будет меньше средств для борьбы. Так что это оборонительные аспекты, именно помощь Украине имеет значение в эти моменты", – заявил верховный представитель ЕС.

Боррель 9 апреля сообщил в Twitter, что поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины.

"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные €500 млн идут полным ходом", – заявил он.

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I return with a clear to do list:



1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022

Агентство Bloomberg 11 апреля сообщило, что европейские партнеры Украины делают новый акцент на срочном вооружении украинской армии как лучшей возможности противостоять агрессии РФ.

Журналисты отметли, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "из традиционно пацифистской "Партии зеленых" призвала направить больше военной техники в Украину.

"Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия", – цитирует главу МИД Германии "Немецкая волна".

Bloomberg пишет, что санкции, введенные ЕС, в частности ограничение на экспорт технологий, повлияют на российскую экономику со временем.

"Что касается краткосрочных последствий, то в распоряжении блока осталось мало инструментов, кроме санкций в отношении российской нефти и газа", – подчеркнуло агентство.

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