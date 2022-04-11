Боррель: Описать российскую агрессию против Украины можно двумя словами – "провал" и "жестокость"

"Чтобы описать российскую агрессию против Украины, нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев, но их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Украинцы уверены, что они намерены начать большую операцию на Донбассе. Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка, такая, которую мы видели на железнодорожной станции. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями этой войны", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)