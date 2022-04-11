Российские оккупанты нанесли убытков Запорожской АЭС на 18,3 млрд грн – "Энергоатом"

"Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Эта сумма включает стоимость зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС (корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит), рабочего корпуса здания "Атомэнергомаша", который был обстрелян при проходе колонны захватчиков рядом, оборудования "Атомремонтсервиса", которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.