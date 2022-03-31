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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит украинские АЭС в Парижский центр, до сих пор они были в Московском

В Парижский центр переведены четыре действующие украинские АЭС
В Парижский центр переведены четыре действующие украинские АЭС
Фото: depositphotos.com

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 31 марта перевела оператора всех украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" из Московского в Парижский центр. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Facebook.

"Совет управляющих ВАО АЭС на своем заседании поддержал заявку "Энергоатома" и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ассоциации", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

В Парижский центр переводятся:

  • Запорожская АЭС (шесть блоков ВВЭР-1000);
  • Ровенская АЭС (два блока ВВЭР-440, два блока ВВЭР-1000);
  • Южно-Украинская АЭС (три блока ВВЭР-1000);
  • Хмельницкая АЭС (два блока ВВЭР-1000).

"ВАО АЭС (WANO) объединяет всех операторов АЭС мира и способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены Ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций", – пояснили в "Энергоатоме". 

https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/379980957467024

Контекст:

Украина также добивается устранения России из МАГАТЭ или, по крайней мере, уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. 

В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС". После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

Теги: энергетика, атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Южно-Украинская АЭС, электростанция
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