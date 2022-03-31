Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит украинские АЭС в Парижский центр, до сих пор они были в Московском

"Совет управляющих ВАО АЭС на своем заседании поддержал заявку "Энергоатома" и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ассоциации", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

В Парижский центр переводятся:

Запорожская АЭС (шесть блоков ВВЭР-1000);

Ровенская АЭС (два блока ВВЭР-440, два блока ВВЭР-1000);

Южно-Украинская АЭС (три блока ВВЭР-1000);

Хмельницкая АЭС (два блока ВВЭР-1000).

"ВАО АЭС (WANO) объединяет всех операторов АЭС мира и способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены Ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций", – пояснили в "Энергоатоме".