Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит украинские АЭС в Парижский центр, до сих пор они были в Московском

"Совет управляющих ВАО АЭС на своем заседании поддержал заявку "Энергоатома" и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ассоциации", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.
В Парижский центр переводятся:
"ВАО АЭС (WANO) объединяет всех операторов АЭС мира и способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены Ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций", – пояснили в "Энергоатоме".
Украина также добивается устранения России из МАГАТЭ или, по крайней мере, уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС". После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.