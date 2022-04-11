РФ попыталась заплатить по облигациям в рублях, а не в долларах Фото: EPA

В заявлении S&P, опубликованном в пятницу, 8 апреля, говорится, что Россия пыталась заплатить в рублях по двум номинированным в долларах облигациям со сроком погашения 4 апреля.

Агентство заявило, что это равносильно выборочному дефолту, поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".

Согласно методологии S&P, выборочный дефолт объявляется, когда обязательства не выполняются по конкретным облигациям, но не по всему своему долгу.

У РФ есть 30 дней льготного периода с 4 апреля для выплаты долга и процентов, но S&P не ожидает, что РФ сможет конвертировать рубли в доллары с учетом западных санкций, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия" своих обязательств.

Канал отметил, что по оценкам JPMorgan, на конец 2021 года долг России в иностранной валюте составлял около $40 млрд, причем около половины этого долга принадлежало иностранным инвесторам.

4 апреля министерство финансов РФ перевело средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях. Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн.