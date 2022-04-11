В заявлении S&P, опубликованном в пятницу, 8 апреля, говорится, что Россия пыталась заплатить в рублях по двум номинированным в долларах облигациям со сроком погашения 4 апреля.
Агентство заявило, что это равносильно выборочному дефолту, поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Согласно методологии S&P, выборочный дефолт объявляется, когда обязательства не выполняются по конкретным облигациям, но не по всему своему долгу.
У РФ есть 30 дней льготного периода с 4 апреля для выплаты долга и процентов, но S&P не ожидает, что РФ сможет конвертировать рубли в доллары с учетом западных санкций, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия" своих обязательств.
Канал отметил, что по оценкам JPMorgan, на конец 2021 года долг России в иностранной валюте составлял около $40 млрд, причем около половины этого долга принадлежало иностранным инвесторам.
4 апреля министерство финансов РФ перевело средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях. Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн.
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что при таком варианте "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".
8 марта международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния.
Международное рейтинговое агентство Fitch 15 марта заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.
Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, сообщило 5 апреля Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены.
Цель санкций, которые США вводят против России, заключается в том, чтобы истощить ресурсы РФ для ведения войны и поставить страну перед выбором: использование валютных резервов, получение дохода в валюте или дефолт. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля.