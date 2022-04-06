РФ провела выплаты по евробондам в рублях. Вероятно, это означает дефолт

Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях Фото: depositphotos.com

"Из-за недружественных действий минфина США в целях выполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг минфин России был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", – отметили в релизе.

Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн.

В России такие обязательства считают выполненными, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга, поэтому для РФ это может означать дефолт, отмечает "Экономическая правда".

"Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока непонятно, включает ли она упомянутые выпуски", – отметили в публикации.