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РФ провела выплаты по евробондам в рублях. Вероятно, это означает дефолт

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Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях
Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях
Фото: depositphotos.com

4 апреля министерство финансов РФ перевело средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях. Об этом сообщила пресс-служба минфина.

"Из-за недружественных действий минфина США в целях выполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг минфин России был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", – отметили в релизе.

Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн. 

В России такие обязательства считают выполненными, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга, поэтому для РФ это может означать дефолт, отмечает "Экономическая правда".

"Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока непонятно, включает ли она упомянутые выпуски", – отметили в публикации.

Контекст:

Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.

6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.

Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апрелякогда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.

В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что при таком варианте "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".

8 марта международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния.

Международное рейтинговое агентство Fitch 15 марта заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.

Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, сообщило 5 апреля Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены.

Цель санкций, которые США вводят против России, заключается в том, чтобы истощить ресурсы РФ для ведения войны и поставить страну перед выбором: использование валютных резервов, получение дохода в валюте или дефолт. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля.

Теги: Россия, США, дефолт, агрессия, вторжение, евробонды, Минфин РФ, еврооблигации, финансы
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