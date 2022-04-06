РФ провела выплаты по евробондам в рублях. Вероятно, это означает дефолт

"Из-за недружественных действий минфина США в целях выполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг минфин России был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", – отметили в релизе.
Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн.
В России такие обязательства считают выполненными, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга, поэтому для РФ это может означать дефолт, отмечает "Экономическая правда".
"Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока непонятно, включает ли она упомянутые выпуски", – отметили в публикации.
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что при таком варианте "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".
8 марта международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния.
Международное рейтинговое агентство Fitch 15 марта заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.
Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, сообщило 5 апреля Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены.
Цель санкций, которые США вводят против России, заключается в том, чтобы истощить ресурсы РФ для ведения войны и поставить страну перед выбором: использование валютных резервов, получение дохода в валюте или дефолт. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля.