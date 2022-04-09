Джонсон по итогам разговора с Зеленским заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", – написал премьер Великобритании.
Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022
We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал в своем Facebook разговор Зеленского и Ермака "очень насыщенным и конструктивным".
"Лидерство – это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – заявил Ермак.
Он отметил, что регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, "поэтому этот визит не был спонтанным".
"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", – добавил политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Детали новой помощи, о которой написал Джонсон, пока публично не раскрывали, но, вероятно, речь идет в том числе о пакете военной помощи на £100 млн, о котором 9 апреля сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В его рамках Украина получит тяжелобронированные патрульные машины Mastiff, ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет, каски и очки ночного видения.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.