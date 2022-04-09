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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон по итогам разговора с Зеленским заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине

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Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киев
Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киев
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о "непоколебимой" поддержке народа Украины и продолжении военной и финансовой помощи. Сообщение он опубликовал в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", – написал премьер Великобритании.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал в своем Facebook разговор Зеленского и Ермака "очень насыщенным и конструктивным".

"Лидерство – это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – заявил Ермак.

Он отметил, что регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, "поэтому этот визит не был спонтанным".

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", – добавил политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4891923324194844&id=100001316744918

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Детали новой помощи, о которой написал Джонсон, пока публично не раскрывали, но, вероятно, речь идет в том числе о пакете военной помощи на £100 млн, о котором 9 апреля сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В его рамках Украина получит тяжелобронированные патрульные машины Mastiff, ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет, каски и очки ночного видения.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Теги: Великобритания, военная помощь, помощь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Андрей Ермак
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