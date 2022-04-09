Джонсон по итогам разговора с Зеленским заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине

Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киев Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", – написал премьер Великобритании.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал в своем Facebook разговор Зеленского и Ермака "очень насыщенным и конструктивным".

"Лидерство – это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – заявил Ермак.

Он отметил, что регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, "поэтому этот визит не был спонтанным".

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", – добавил политик.

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