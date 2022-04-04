"Путин никогда не сломит дух народа Украины". Джонсон опубликовал видео в поддержку украинцев

Джонсон: Британия никогда не откажется от поддержки наших друзей Фото: EPA

"[Президент РФ Владимир] Путин никогда не сломит дух народа Украины и не завоюет его родину", – отметил в твите политик.

Джонсон сказал, что восхищается мужеством, с которым украинцы защищают свою страну.

"Наша задача – сделать все, что в наших силах, чтобы их поддержать... Британия никогда не откажется от поддержки наших друзей. И я не сомневаюсь, когда это время агонии закончится, Украина поднимется снова и займет свое место среди свободных, суверенных наций", – добавил премьер.

В видео отмечено, что британские инструкторы с 2015 года подготовили более 22 тыс. украинских военных, в январе 2022 года Британия направила в Украину 2 тыс. противотанковых ракет.

Putin will never break the spirit of Ukraine’s people or conquer their homeland.



Ukraine will rise again and take her place among free and sovereign nations once more.



* pic.twitter.com/0VWziRkRGO — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 4, 2022

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