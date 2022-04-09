В Киев прибыл Джонсон, началась его встреча с Зеленским

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет-встречи с президентом Зеленским", – написал Сибига.

Он подчеркнул, что Великобритания – "лидер в оборонной поддержке Украины, лидер в антивоенной коалиции, лидер в санкциях в отношении российского агрессора".

Визит Джонсона не анонсировался. Еще 21 марта Daily Mail писала, что премьер-министр Великобритании "рассматривает возможность" поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, но его служба безопасности против.