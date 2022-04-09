В Киев прибыл Джонсон, началась его встреча с Зеленским

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет-встречи с президентом Зеленским", – написал Сибига.
Он подчеркнул, что Великобритания – "лидер в оборонной поддержке Украины, лидер в антивоенной коалиции, лидер в санкциях в отношении российского агрессора".
Визит Джонсона не анонсировался. Еще 21 марта Daily Mail писала, что премьер-министр Великобритании "рассматривает возможность" поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, но его служба безопасности против.
После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Сегодня, 9 апреля, Киев посетил также канцлер Австрии Карл Нехаммер.