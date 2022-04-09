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В Киев прибыл Джонсон, началась его встреча с Зеленским

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Джонсон сегодня встречается с Зеленским
Джонсон сегодня встречается с Зеленским
Фото: Andrij Sybiha / Facebook

В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет-встречи с президентом Зеленским", – написал Сибига.

Он подчеркнул, что Великобритания – "лидер в оборонной поддержке Украины, лидер в антивоенной коалиции, лидер в санкциях в отношении российского агрессора".

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/512249930475393

Визит Джонсона не анонсировался. Еще 21 марта Daily Mail писала, что премьер-министр Великобритании "рассматривает возможность" поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, но его служба безопасности против.

Контекст:

После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сегодня, 9 апреля, Киев посетил также канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Теги: Киев, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, визит, Андрей Сибига
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