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"История не забудет тех, кто отводил глаза". Джонсон рассказал россиянам о зверствах армии РФ против мирного населения Украины

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Джонсон не верит, что Путин действует от имени населения страны
Джонсон не верит, что Путин действует от имени населения страны
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля в Twitter обнародовал обращение к гражданам России в связи с войной, которую РФ ведет против Украины.

"Российскому народу: посмотрите, что делается от вашего имени", – говорится в подписи к видео. 

Он призвал россиян искать правдивую информацию о происходящем. 

Джонсон начал свое обращение на русском, отметив, что "россияне достойны правды и достойны того, чтобы узнать факты". 

Далее он продолжил свою речь на английском, но видео с российскими субтитрами. Джонсон говорил о преступлениях оккупантов против мирного населения Украины, рассказывал об убийствах гражданских в населенных пунктах под Киевом, где тела погибших находили в том числе со связанными руками. 

"Зверства российских военных в Буче, Ирпене и других местах в Украине ужаснули мир. Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщин насиловали на глазах у их малолетних детей. Не до конца сожженные тела свалены в братские могилы или брошены на улице. Эти сообщения настолько шокирующие и ужасающие, что не удивительно, что власти пытаются скрыть это от вас", – сказал Джонсон. 

По его мнению, президент РФ Владимир Путин считает, что в случае, если россияне увидят правду, они не будут поддерживать ведение войны. 

"Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая гордо провожает сына на военную службу. Он знает, что это пятно в чести России, пятно, которое только будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем этой войны", – добавил Джонсон. 

Премьер Британии призвал россиян установить VPN и узнавать информацию "из любой точки мира", не только из российских СМИ. 

"И когда вы узнаете правду – поделитесь ею. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза", – отметил он.

Завершил свою речь Джонсон на русском. "Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени", – обратился он к россиянам. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 42-й день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время Россия потеряла, по оценке украинских военных, около 18,6 тыс. личного состава и сотни единиц техники. По оценкам НАТО на 24 марта, от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести. Из них погибли от 7 до 15 тыс. человек

Официально Москва признала гибель только 1351 своего военного

Опрос, проведенный "Левада-центром" в конце марта, показал, что 81% россиян поддерживают вторжение российской армии в Украину, не поддерживают – 14%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины, население, VPN, русские
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