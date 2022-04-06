"История не забудет тех, кто отводил глаза". Джонсон рассказал россиянам о зверствах армии РФ против мирного населения Украины

"Российскому народу: посмотрите, что делается от вашего имени", – говорится в подписи к видео.

Он призвал россиян искать правдивую информацию о происходящем.

Джонсон начал свое обращение на русском, отметив, что "россияне достойны правды и достойны того, чтобы узнать факты".

Далее он продолжил свою речь на английском, но видео с российскими субтитрами. Джонсон говорил о преступлениях оккупантов против мирного населения Украины, рассказывал об убийствах гражданских в населенных пунктах под Киевом, где тела погибших находили в том числе со связанными руками.

"Зверства российских военных в Буче, Ирпене и других местах в Украине ужаснули мир. Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщин насиловали на глазах у их малолетних детей. Не до конца сожженные тела свалены в братские могилы или брошены на улице. Эти сообщения настолько шокирующие и ужасающие, что не удивительно, что власти пытаются скрыть это от вас", – сказал Джонсон.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин считает, что в случае, если россияне увидят правду, они не будут поддерживать ведение войны.

"Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая гордо провожает сына на военную службу. Он знает, что это пятно в чести России, пятно, которое только будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем этой войны", – добавил Джонсон.

Премьер Британии призвал россиян установить VPN и узнавать информацию "из любой точки мира", не только из российских СМИ.

"И когда вы узнаете правду – поделитесь ею. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза", – отметил он.

Завершил свою речь Джонсон на русском. "Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени", – обратился он к россиянам.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)