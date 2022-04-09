Великобритания предоставит Украине бронемашины Mastiff – министр обороны

Он рассказал, что украинским военным передадут тяжелобронированные патрульные машины Mastiff. Они весят 23 тонны и вмещают восемь военнослужащих и два члена экипажа, отметил канал. Количество машин, которые получит Украина, Уоллес не назвал.

Машины передадут в рамках нового пакета военной помощи на £100 млн. Он также будет включать ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет, каски и очки ночного видения в дополнение к уже распределенным 200 тыс. единиц.

Уоллес заявил, что поддержка Украины будет продолжаться.

"Наше обязательство состоит в том, чтобы поддерживать Украину, чтобы предоставить ей как можно больше помощи для самообороны. И если тактика россиян изменится, то, что мы им [украинцам] даем, тоже изменится", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)