Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmaster по просьбе Зеленского

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты", – отметил он.

По словам Моррисона, Австралия отправит в Украину бронетранспортеры Bushmaster самолетами С-17. Политик не уточнил, когда и в каком количестве вооружение будет доставлено в Украину.

Зеленский 31 марта обратился к парламенту Австралии. В своем обращении президент сказал, что "нужно вооружать тех, кто реально борется за свободу", сообщил пресс-центр Офиса президента.

"У вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции. Если у вас будет возможность – Украина будет вам благодарна. Сейчас в Украине они сделают точно больше для нашей общей свободы, для нашей общей безопасности, чем пылясь на вашей земле. Украинский народ уже продемонстрировал всему миру, как искренне мы ценим свободу, как последовательно мы готовы ее защищать", – сказал глава государства.

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