ВСУ отбили шесть атак оккупантов на Донбассе, сбили российский самолет-штурмовик – сводка Генштаба

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 13 апреля.

Вчера, как сказано в сообщении, Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик СУ-25. Где именно – не уточняется. Кроме того, из-за погоды РФ существенно сократила использование авиации в войне против Украины, но продолжает вести воздушную разведку, отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам в Запорожской и Харьковской областях, Харьков также обстреливают из артиллерии.

По Мариуполю Донецкой области войска РФ продолжают наносить авиаудары, ведут наступление в районе "Азовстали" и порта.

"На северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил. На слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой народной милиции", – рассказали в Генштабе.

В сводке сообщается, что на юге Украины – на южнобугском направлении – оккупанты пытаются захватить отдельные населенные пункты, эти попытки безуспешны.

Также в Генштабе прокомментировали введение на территории оккупированного РФ Крыма "желтого уровня террористической угрозы". По мнению украинских военных, целью таких мер может быть организация перемещения военной техники, вооружения и личного состава оккупантов на территорию Украины.

"Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых добровольцев, – добавили в Генштабе. – По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)