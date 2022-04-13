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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили шесть атак оккупантов на Донбассе, сбили российский самолет-штурмовик – сводка Генштаба

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Воздушные силы ВСУ сбили вчера российский СУ-25
Воздушные силы ВСУ сбили вчера российский СУ-25
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины 12 апреля отбили шесть атак российских оккупационных войск в Луганской и Донецкой областях, уничтожили два военных автомобиля и три артиллерийских системы оккупантов в этом регионе.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 13 апреля. 

Вчера, как сказано в сообщении, Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик СУ-25. Где именно – не уточняется. Кроме того, из-за погоды РФ существенно сократила использование авиации в войне против Украины, но продолжает вести воздушную разведку, отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам в Запорожской и Харьковской областях, Харьков также обстреливают из артиллерии.

По Мариуполю Донецкой области войска РФ продолжают наносить авиаудары, ведут наступление в районе "Азовстали" и порта. 

"На северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил. На слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой народной милиции", – рассказали в Генштабе. 

В сводке сообщается, что на юге Украины – на южнобугском направлении – оккупанты пытаются захватить отдельные населенные пункты, эти попытки безуспешны. 

Также в Генштабе прокомментировали введение на территории оккупированного РФ Крыма "желтого уровня террористической угрозы". По мнению украинских военных, целью таких мер может быть организация перемещения военной техники, вооружения и личного состава оккупантов на территорию Украины.

"Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых добровольцев, – добавили в Генштабе. – По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии". 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293730936273325

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня начались 49-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, самолет, Генштаб ВСУ, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Азовсталь, Курск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины
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