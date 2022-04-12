ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

19,6 тыс. человек и почти 2 тыс. бронетехники. Генштаб ВСУ отчитался о потерях оккупантов РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала войны ВСУ уничтожили 732 танка врага
С начала войны ВСУ уничтожили 732 танка врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российских оккупационных войск в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину составили около 19,6 тыс. человек среди личного состава. Об этом 12 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

  • личный состав – 19 600 человек;
  • танки – 732;
  • боевые бронированные машины – 1946;
  • артиллерийские системы – 349;
  • реактивные системы залпового огня – 111;
  • средства противовоздушной обороны – 63;
  • самолеты – 157;
  • вертолеты – 140;
  • автомобильная техника – 1406;
  • корабли и катера – 7;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293093759670376

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Эта девочка точно не собиралась ни на кого нападать". Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко
"Эта девочка точно не собиралась ни на кого нападать". Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (210267)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (114594)
3
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (33709)
4
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (23672)
5
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (22932)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (20895)
7
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (18977)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (17989)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS